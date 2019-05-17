Памятник архитектуры XIX века в Порхове стал разрушаться после капремонта

Порхов, Псковская область, , 10:19 — REGNUM Многоквартирный дом на проспекте Ленина в городе Порхов Псковской области рассыпается на части после капитального ремонта, проведённого полгода назад. Как сообщает ГТРК «Псков», капитальный ремонт здания, являющегося памятником архитектуры XIX века, проводила псковская компания «ПромЖилСтрой».

Строители начали работы весной 2018 года, должны были завершить их до 1 ноября, но в сроки не уложились. Директор ООО «ПромЖилСтрой» Сергей Яковлев объяснил причины некачественной работы тем, что ремонт проводился при неблагоприятных погодных условиях, когда среднесуточная температура была меньше пяти градусов тепла — это делалось для того, чтобы успеть в сроки.

В итоге после ремонта отремонтированный фасад здания рассыпается, растрескалась по всему периметру здания отмостка, осадки с крыши стекают прямо под фундамент.

Региональный Фонд капитального ремонта Псковской области работу подрядчика не принял, устранить нарушения потребовала и районная прокуратура. Исправить все недостатки он должен до 1 июня.