Почти 14% населения Оренбуржья живёт за чертой бедности

Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения региона) в 2018 году составила 13,9%. За год доля бедного населения сократилась на 0,7%. В 2017 году этот показатель отмечен на уровне 14,6%, такие данные приводит служба госстатистики.

Стоит отметить, что среднедушевой доход всего населения региона в 2018 году составил 23 923,2 рубля, а прожиточный минимум в месяц — 8695 рублей.

Доход до 7 тысяч рублей зафиксирован у 8,1% оренбуржцев, от 7 до 10 тысяч рублей — 10,6%, от 10 до 14 тысяч — 15,4%, от 14 до 19 тысяч — у 16,9%, от 19 до 27 тысяч — 19%, от 27 до 45 тысяч — 19,4%, и свыше 45 тысяч — 10,6%.

Добавим, по итогам 2018 года среди регионов Поволжья больше всего бедного населения — в Марий Эл (21,5% жителей). Меньше всего бедных — в Татарии (7,2%).