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Три крупных игрока поделили функции управления на Севморпути

Экономика

Россия ведет работу над комплексным планом развития арктического морского маршрута

Три крупных игрока поделили функции управления на Севморпути
Иван Шилов © ИА REGNUM
Северный морской путь

Москва, 17 мая 2019, 10:00 — REGNUM  К 2035 году Северный морской путь (СМП) должен стать круглогодичным и безопасным транспортным коридором. Единый оператор СМП — госкорпорация «Росатом» работает над планом развития арктического маршрута и прибрежных территорий. Документ был представлен на совещании, в котором приняли участие представители министерств, бизнеса и экспертного сообщества.

Согласно плану, развитием Северного морского пути вплотную займутся три актора — «Росатом», Министерство транспорта и Министерство развития Дальнего Востока и Арктики.

В управление госкорпорации «Росатом» переходят порты СМП, управление судоходством и ответственность за навигационную обеспечивающую инфраструктуру. Неизменной функцией остается обеспечение ледокольной проводки.

Минтранс России займется выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием, возьмет на себя развитие аварийно-спасательного обеспечения на акватории Севморпути, а также вопросы мультимодальной логистики и транзита через российскую Арктику.

Минвостокразвития возьмет под контроль общие вопросы территорий Арктической зоны РФ и сырьевой базы, будет координировать работу таких профильных министерств, как Минприроды и Минэнерго.

План разделен на три этапа реализации. С 2019 по 2024 год главной целью является достижение 80 млн тонн объемов грузооборота по Севморпути и начало перевозок в восточном направлении маршрута. До 2030 года при помощи строительства новых атомных ледоколов и улучшения портовой инфраструктуры будет организовано круглогодичное судоходство на всей акватории СМП. На завершающем этапе в 2035 году рост грузооборота должен составить 130 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России Владимира Путина, план развития инфраструктуры СМП должен быть предоставлен в правительство РФ в июне 2019 года. Участники совещания направили корректировки и предложения для доработки документа.

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Северный морской путь
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