Премьер-министр Казахстана: внешний товарооборот может превысить $100 млрд

Нур-Султан, , 09:55 — REGNUM Внешний товарооборот Казахстана по итогам 2019 года может превысить $100 млрд. Об этом 17 мая заявил председатель правительства республики Аскар Мамин на круглом столе в рамках астанинского экономического форума, сообщает агентство «Казинформ».

Премьер-министр Казахстана отметил, что основным фактором роста и развития республики остаются прямые иностранные инвестиции. По его словам, в 2018 году в страну было привлечено $24 млрд или 90% от общего объема иностранных инвестиций в страны Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года внешний товарооборот Казахстана составил $20 млрд, в том числе $13,3 млрд — экспорт и $6,7 млрд — импорт.

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