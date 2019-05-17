С новой валютой Зимбабве перестроит экономику – министр финансов

Хараре, , 09:48 — REGNUM Министр финансов Зимбабве объявил о перестройке экономики в среду, 15 мая. Заявление последовало за принятием новой валюты ранее в этом году, передает информационное агентство Reuters.

В феврале 2019 года Центробанк Зимбабве пересмотрел привязку квази-валютных облигаций, векселей и электронных долларов к доллару США и объединил их в единую переходную валюту, которую назвали доллар RGTS.

Перестройка экономики, объявленная министром финансов Мтули Нкубе, будет означать изменение точек отсчета для вычисления валового внутреннего продукта страны.

В 2018 году рост экономики Зимбабве превзошел ожидания, сообщил министр Нкубе перед парламентом. Он отметил, что в 2019 году рост экономики может замедлиться из-за засухи и разрушительного циклона «Идай», ударившего по восточным регионам страны.