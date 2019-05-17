Строить онкобольницу в Ярославле и ремонтировать дороги будет одна компания

Ярославль, , 09:42 — REGNUM Контракт на строительство хирургического корпуса онкологической больницы в Ярославле региональные власти планируют заключить с АО «Группа компаний ЕКС». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Стоимость строительства корпуса составляет 1,95 млрд рублей. С «ЕКС» «Единая служба заказчика» планирует заключить контракт как с единственным поставщиком. Как следует из документов сайта госзакупок, заявка «ЕКС» признана единственной.

В регионе фирма более известна как подрядчик по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Так в мае «ЕКС» также стало единственным участником аукциона на 421 млн рублей по ремонту дорог региона.

Судя по всему, «Группа компаний ЕКС» становится одним из главных подрядчиков по государственному заказу в Ярославской области. Ранее появлялась информация о том, что структуры, близкие к «ЕКС» купили Ярославский ЛВЗ, но в правительстве области эту информацию опровергли.

Головной офис организации находится в Москве, юридический адрес — в Ярославле.

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