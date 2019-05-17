Международная группа поможет Казахстану реализовать социальные проекты

Павлодар, Казахстан, , 09:46 — REGNUM Меморандум о взаимном сотрудничестве заключили международная группа компаний Eurasian Resources Group (ERG) и акимат (администрация) Павлодарской области Казахстана, сообщили в пресс-службе Евразийской группы.

Стороны планируют сотрудничать в рамках реализации социальных проектов. Группа компаний планирует выделить 3 млрд тенге ($7,92 млн). Средства будут направлены на строительство и ремонт социальных объектов в Экибастузе, Павлодаре и Аксу.

В частности, за счет выделенных средств планируется провести ремонт дорог в Павлодарской области Казахстана, реконструировать набережную в Аксау, установить уличное освещение и модернизировать учреждения образования и здравоохранения.

Отметим, международная группа компаний Eurasian Resources Group заключает меморандумы по реализации социальных проектов в Казахстане с 2005 года. Соглашения были подписаны в Актюбинской, Карагандинской, Кустанайской и Павлодарской областях.

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