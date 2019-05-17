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Главы центробанков стран Туркестана обсудили меры экономической политики

Экономика

Круглый стол прошел в рамках XII астанинского экономического форума

Нур-Султан, 17 мая 2019, 09:15 — REGNUM  Меры экономической политики для инклюзивного роста обсудили руководитель центральных банков и министерств финансов стран Туркестана в рамках XII астанинского экономического форума, сообщает 17 мая издание Informburo.

В мероприятии также приняла участие директор-распределитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. По её словам, новые возможности для сбалансированного экономического роста в Туркестане могут создать реформы, направленные на сокращение бедности и неравенства.

Лагард считает, что страны регионы должны стимулировать рост числа рабочих мест, а также увеличение частных иностранных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 мая в Нур-Султане проходит XII астанинский экономический форум. В рамках форума состоялся круглый стол с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев и ведущих международных экспертов в области экономики.

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Экономика Казахстана
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