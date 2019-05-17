Пятница, 17 Мая 2019 года
08:52:51 МСК

Казахстан нашел инвесторов для строительства аэропорта в Туркестане

Экономика

Строительство объекта планируется начать в 2019 году

Нур-Султан, 17 мая 2019, 08:51 — REGNUM  Строительство нового аэропорта в Туркестане планируется начать с участием турецких инвесторов. Об этом заявил председатель правления национальной компании Kazakh Invest Спарбек Туякбаев, сообщает 17 мая агентство «Казинформ».

По его словам, соглашение с инвесторами из Турции о строительстве аэропорта планируется подписать в рамках астанинского экономического форума, который проходит 16−17 мая в Нур-Султане. Строительство объекта планируется начать в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительная стоимость строительства аэропорта в городе Туркестане составляет 20 млрд тенге ($52,6 млн по курсу на 6 мая). Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвесторы заинтересовались строительством аэропорта в Туркестане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить