Казахстан нашел инвесторов для строительства аэропорта в Туркестане

Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Строительство нового аэропорта в Туркестане планируется начать с участием турецких инвесторов. Об этом заявил председатель правления национальной компании Kazakh Invest Спарбек Туякбаев, сообщает 17 мая агентство «Казинформ».

По его словам, соглашение с инвесторами из Турции о строительстве аэропорта планируется подписать в рамках астанинского экономического форума, который проходит 16−17 мая в Нур-Султане. Строительство объекта планируется начать в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительная стоимость строительства аэропорта в городе Туркестане составляет 20 млрд тенге ($52,6 млн по курсу на 6 мая). Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

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