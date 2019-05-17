Электронная трудовая книжка: «За красивыми историями — конкретные бюджеты»

Оренбург, , 08:53 — REGNUM Внедрение в обиход электронной трудовой книжки упростит обработку данных работающих граждан. Электронный больничный уже показал свою эффективность, но цифровизация трудовых книжек имеет и минусы, считает председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что профсоюзная организация относится с осторожностью к внедрению нового цифрового проекта.

По словам Чиркова, переход на электронный вариант трудовой книжки таит несколько рисков.

«Есть пара серьёзных минусов. Хорошо, когда все хорошо, а в случае споров? Встает вопрос — что будет доказательством в судебном процессе? Факты трудовых отношений что? Второй момент — как будет на самом деле обеспечена сохранность данных? Внедрение всех новых технологий приводят к увеличению расходов. Кто их будет нести? Сегодня говорят, что каждый будет получать электронную подпись. Это тоже не просто так… Её надо получить. Будет определено несколько операторов, и стоимость услуги составит 5−6 тысяч рублей. На кого лягут расходы? Естественно, на граждан», — сказал он.

Лидер оренбургских профсоюзов считает, что необходимо сначала ввести упрощенный порядок, общедоступность услуг, удобство вхождения граждан в цифровую экономику. Об этих системных моментах должно думать государство.

Также Ярослав Чирков обратил внимание на то, что ряд компаний будет зарабатывать деньги на этом проекте, их интересы и лоббируются:

«За красивыми историями о цифровизации стоят конкретные бюджеты и обязаловка. Давайте сначала создадим инфраструктурные объекты, а потом будет за недорого подключать к ним людей! А у нас сначала придумывают проекты, собирают деньги, как в случае мусорной реформы, и начинаем решать проблемы за счет граждан».

Сначала надо ввести пилотный проект в отдельном регионе или нескольких регионах, сохраняя параллельно и действие традиционной трудовой книжки на бумажном носителе. Когда проект пройдет шлифовку, после этого уже внедрять повсеместно, считает председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в партии «Единая Россия», к внесению в Государственную думу подготовлен пакет законопроектов, направленных на усовершенствование правовой базы национального проекта «Цифровая экономика». Один из законопроектов вводит понятие и порядок использования электронной трудовой книжки.

Между тем, несмотря на то, что закон еще не принят, ПФР уже оцифровал все трудовые книжки. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

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