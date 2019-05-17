Российская компания поставит в Германию установку быстрого пиролиза

Москва, , 08:38 — REGNUM Установку быстрого пиролиза для переработки низкокачественной древесины в жидкое топливо поставит в Германию дочернее предприятие «ЭЛП Групп», сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.

Установка представляет собой автоматизированный производственный комплекс, который может быстро монтироваться на площадке заказчика без капитального строительства. Она позволяет осуществлять термическое разложение органических соединений без доступа кислорода при относительно низких температурах.

Экспортный контракт заключен с компанией Bioenergy concept GmbH. Она специализируется на проектировании и строительстве заводов анаэробного сбраживания для переработки органических отходов. После переработки полученное топливо может быть использовано в котельных, котлах, турбинах, сырье для химической промышленности, дорожном строительстве.

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