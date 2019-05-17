Активы исламских банков в Казахстане за первый квартал выросли на 16%

Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Активы исламских банков в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составили 50,1 млрд тенге ($132 млн), что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 17 мая сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля активов исламских банков от общего объема активов казахстанских банков составляет всего 0,2%. В настоящее время в Казахстане работают два исламских банка: Al Hilal и Заман-Банк.

Совокупный ссудный портфель двух исламских банков составляет 25,1 млрд тенге ($66,3 млн), что на 20,9% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года активы исламских банков Казахстана составили 57,2 млрд тенге ($151 млн), что на 50% больше, чем в январе 2018 года

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