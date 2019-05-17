Названа прибыль 573 компаний Южной Кореи, зарегистрированных на бирже

Сеул, , 08:35 — REGNUM В первом квартале 2019 года чистая прибыль 573 южнокорейских компаний, чьи акции торгуются на Корейской бирже, сократилась почти на 40%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской биржи и Korea Listed Companies Association.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года объем продаж 573 компаний Южной Кореи, чьи акции торгуются на Корейской бирже, составил 484,3 трлн вон (~$405,29 млрд), что на 0,16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль компаний сократилась на 36,88%, до 27,8 трлн вон (~$23,26 млрд), а чистая прибыль — на 38,75%, до 20,9 трлн вон (~$17,49 млрд).

Маржа операционной и чистой прибыли сократились на 3,37% и 2,74% соответственно.

Основной причиной вялого дохода южнокорейских компаний стало сокращение экспорта в Китай из-за натянутых торговых отношений с США.

«На Корейской бирже также торгуют акциями и экспортные компании. В первом квартале года экспорт страны сократился, соответственно, общий объем продаж и прибыли тоже сократился», — сообщил глава исследовательского центра брокерской и инвестиционной компании Mirae Asset Daewoo.

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики, экспорт товаров из Южной Кореи в первом квартале года сократился на 8,5%, до $132,7 млрд.

В частности, экспорт полупроводников сократился на 21,4%, компьютеров — на 33,7%, оборудования для беспроводной связи — на 27,1%.

Совокупный объем продаж Samsung Electronics и SK Hynix сократился на 14,6%, а операционная и чистая прибыли — на 62% и 58,5% соответственно.

Продажи остальных компаний, за исключением Samsung Electronics и SK Hynix, составили 425,2 трлн вон (~$355,83), что на 2,64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная и чистая прибыли этих компаний сократилась на 15,96% и 23,55%, до 20,2 трлн вон (~$16,9 млрд) и 14,7 трлн вон (~$12,3 млрд) соответственно.

Известно, что 430 компаний (75,04%) зафиксировали в первом квартале года прибыль, в то время как 143 компании (24,96%) ушли в минус.

Прибыль компаний, работающих в сфере фармакологии, увеличилась на 10,05%, в сфере транспортного оборудования — на 20,54%, в сфере машиностроения — на 20,59%, в сфере дистрибуции — на 54,26%.

С другой стороны, прибыль компаний, работающих в сфере электроэнергии, сократилась на 56,25%, в сфере химической промышленности — на 49,98%, медицины — на 42,65%, услуг — на 24,25%, строительства — на 6,68%.