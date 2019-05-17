Перевозки пассажиров в Казахстане за первый квартал выросли на 2,2%

Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM В Казахстане по итогам первых четырех месяцев 2019 года было перевезено 7,4 млрд пассажиров, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период воздушным транспортом было перевезено 2,2 млн человек, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажирооборот по сети железнодорожного транспорта вырос на 3,7%, до 5,5 млрд пассажиро-километров.

Цены на услуги железнодорожного транспорта выросли за отчетный период на 4,9%. Воздушный транспорт подорожал на 17,1%, автомобильный транспорт — 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Казахстане составили 3,3 млн человек, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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