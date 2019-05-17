«Россети» направят на программы эксплуатации и ремонта 70 млрд рублей

Челябинск, , 08:15 — REGNUM Стоимость программ «Россетей», связанных с эксплуатацией и ремонтом в электросетевом комплексе России, в 2019 году составит 70 млрд рублей, заявил главный инженер компании Андрей Майоров на расширенном совещании главных инженеров в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Уверен, что программы эксплуатации и ремонта оборудования, которые в 2019 году находятся на уровне 70 млрд рублей, позволят выполнить задачи по дальнейшему улучшению производственных показателей группы компаний «Россети», — сообщил глава производственного блока компании.

Добавим, на рабочей встрече в Челябинске обсуждались итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018−2019 годов. Участники утвердили направления развития и совершенствования системы оперативно-технологического и ситуационного управления, а также приоритеты работы технического блока группы «Россети» на текущий год. Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения системной надежности функционирования электросетевого комплекса России.

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