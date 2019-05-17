Полноценное питание для хабаровских школьников «споткнулось» о бюрократию

Хабаровск, , 08:33 — REGNUM Уравнять питание для всех школьников Хабаровского края, чтобы одинаково вкусно и полезно в школе могли поесть и дети из обеспеченных, и из малоимущих семей, никак не получается. Чиновники ссылаются на отсутствие средств. Губернатор Сергей Фургал недоумевает: на повышение зарплат чиновникам десятки миллионов находят, а детей накормить не могут. Получат ли дети из бедных семей в Хабаровском крае полноценное питание, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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История с равноправием в школьных столовых началась в декабре 2018 года. Тогда новый глава Хабаровского края Сергей Фургал узнал из жалоб граждан в социальных сетях, что в школьных столовых происходит настоящий геноцид детей. Существуют отдельные столы — дети, чьи родители могут заплатить за питание, получают, например, на обед рожки и сосиску. А школьники из малообеспеченных семей получают просто пустые макаронные изделия. Фургал устроил разнос министру образования Алле Кузнецовой, которая не видела ничего возмутительного в ситуации.

«Какие могут быть премии чиновникам, если мы детей накормить не можем, они у нас голодают в школах?! За что премии?!» — возмутился губернатор.

Сергей Фургал пообещал, что с 1 сентября 2019 года все изменится — в школьных столовых всех будут кормить одинаково. Он поручил чиновникам — и краевым, и муниципальным найти средства на эти цели:

«Иначе мы их найдем сами, урежем все премии, доплаты и прочее всем чиновникам», — заявил глава Хабаровского края.

Но учебный год подходит к концу, пора озаботиться бюджетом на следующий учебный год. Но выясняется, что чиновники на местах вовсе не спешат с выполнением распоряжения губернатора.

Деньги на то, чтобы накормить детей, не нашли Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский район, город Хабаровск, Хабаровский район, Бикинский район, район им. Лазо, Охотский, Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский районы.

«В гордуме Хабаровска депутаты открыто заявили: губернатор обманул всех, в том числе и детей. Детей мы кормить не будем. Но разве планировалось, что все оплатит глава региона из своего кармана? Поставлена задача: решать вопрос по питанию школьников, которое должно быть одинаково доступным для всех. В Хабаровске эта сумма составляет 20 млн рублей в год, большую часть даст край», — подчеркнул Сергей Фургал.

На экстренном совещании, прошедшем в правительстве края сегодня, губернатор устроил разнос и чиновникам из Комсомольска-на-Амуре. Ответственные товарищи только руками разводили: нет денег! Пять млн рублей чиновники на питание детей найти не могут.

«Бюджет на содержание чиновников у вас составляет 543 млн на этот год. В прошлом году на эти нужды уходило 510 млн рублей. То есть вы нашли деньги на увеличение расходов на себя. А на детей 5 миллионов не наскребли? Хорошо, приеду к вам и вместе найдем. А край, между прочим, сократил расходы на 220 млн рублей», — подчеркнул Фургал.

На совещании, посвященном злободневному вопросу, присутствовал и мэр краевой столицы Сергей Кравчук. После замечаний губернатора он немедленно отрапортовал:

«Деньги уже найдены. Хабаровск готов менять питание в школах».

Глава края сообщил, что деньги муниципалитеты найти обязаны.

«Необходимо провести инвентаризацию и отказаться от ненужных расходов. Кому не хватит 2−5 млн рублей — дадим из резервного фонда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на протяжении ряда лет сложилась совершенно недопустимая ситуация со школьным питанием. Маленькие бедняки фактически остаются голодными все время нахождения в школе, а это и уроки, и внеурочные занятия. В некоторых школах детям из бедных семей на весь день вообще полагается только чай с булочкой, а то и просто с куском хлеба — как в голодные послевоенные годы. К тому же такая ситуация просто унижает детей, которые, не желая терпеть насмешки, вообще не ходят в столовую и остаются совсем без ничего.