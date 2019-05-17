В Санкт-Петербурге принят в эксплуатацию буксир-спасатель «Бахтемир»

Санкт-Петербург, , 07:55 — REGNUM Многофункциональный буксир-спасатель «Бахтемир» принят в эксплуатацию в Большом порту Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Головное судно мощностью 2,5−3 МВт проекта MPSV12 построено на Невском судостроительно-судоремонтном заводе для Морской спасательной службы. Оно предназначено патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам.

Также судно сможет проводить аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы на глубине до 60 метров, подводно-технические работы с подводной сваркой и резкой и осуществлять буксировку аварийных судов и объектов к месту убежищ.

Ранее в Большом порту Санкт-Петербург установлен новый портальный кран «Витязь» грузоподъемностью 40 тонн, который позволил увеличить производительность труда и ускорить обработку грузов.

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