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В Санкт-Петербурге принят в эксплуатацию буксир-спасатель «Бахтемир»

Экономика

Судно обеспечит аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы

Санкт-Петербург, 17 мая 2019, 07:55 — REGNUM  Многофункциональный буксир-спасатель «Бахтемир» принят в эксплуатацию в Большом порту Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Головное судно мощностью 2,5−3 МВт проекта MPSV12 построено на Невском судостроительно-судоремонтном заводе для Морской спасательной службы. Оно предназначено патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам.

Также судно сможет проводить аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы на глубине до 60 метров, подводно-технические работы с подводной сваркой и резкой и осуществлять буксировку аварийных судов и объектов к месту убежищ.

Ранее в Большом порту Санкт-Петербург установлен новый портальный кран «Витязь» грузоподъемностью 40 тонн, который позволил увеличить производительность труда и ускорить обработку грузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Морской порт Санкт-Петербург ввёл в эксплуатацию 40-тонный кран

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