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В Южной Корее зафиксирован спад добычи полезных ископаемых

Экономика

Спад добычи полезных ископаемых произошел в 13 из 17 провинций, городов-метрополий и города особого статуса

Сеул, 17 мая 2019, 07:53 — REGNUM  В первом квартале 2019 года в 13 из 17 провинций, городов-метрополий и города особого статуса Южной Корее наблюдался спад добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, объем добычи полезных ископаемых в первом квартале года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что объем добычи падает третий квартал подряд. Во втором квартале 2018 года объем добычи сократился на 2%, в третьем квартале — на 0,1%, в четвертом квартале — на 4,3%.

Добыча полезных ископаемых в Инчхоне сократилась на 10,3%, в провинции Чхунчхон-Намдо — на 8,4%, в Сеуле и провинции Чолла-Пукто — на 7,6%, в Пусане, Ульсане и провинции Кёнсан-Пукто — на 2,6%, в провинции Кёнсан-Намдо — на 2%.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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