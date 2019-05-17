Глава Центробанка Нигерии переназначен на второй срок

Абуджа, , 07:54 — REGNUM Управляющий Центробанком Нигерии Годуин Эмфил был назначен на второй пятилетний срок 16 мая. Решение было единогласно принято высшей палатой парламента, передает информационное агентство Reuters.

В первый период нахождения на посту управляющего Эмфил поддержал местную валюту — нигерийскую найру, направив миллиарды долларов США на рынок обмена иностранной валюты.

Президент Мухаммаду Бухари высоко оценил усиление найры и лично рекомендовал назначить Эмфила на второй срок.

«Кандидат достойно исполнил свои обязанности в первый срок, в результате чего нация вышла из экономической рецессии», — сообщается в рекомендательном докладе комитета сената о переназначении Эмфила.

Также за указанный срок Эмфил смог избежать серии девальваций найры, что позволило сохранять ликвидность крупнейшей африканской экономики.