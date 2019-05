62 южнокорейские компании попали в рейтинг Forbes ТОП-2000

Сеул, , 07:55 — REGNUM Шестьдесят две южнокорейские компании попали в рейтинг американского финансового-экономического журнала Forbes. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания Samsung Electronics, являющаяся одной из крупнейших в мире компаний, была удостоена 13-го места в списке американского журнала.

Китайские предприятия в течение семи лет удерживают лидирующие позиции рейтинга и 2019 год не стал исключением. В первую пятерку рейтинга вошли: китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China, американский финансовый холдинг JPMorgan Chase, китайский банк China Construction Bank, китайский банк Agricultural Bank of China, американский финансовый конгломерат Bank of America.

Известно, что наибольшее количество мест в рейтинге американского финансово-экономического журнала Forbes заняли компании США (575), затем Китай и Гонконг (309) и Япония (223).

Среди представителей Южной Кореи, только 62 компании попали в данный рейтинг. Компания Samsung Electronics возглавила список южнокорейских компаний, компания SK Hynix расположилась на 179-м месте, машиностроительная компания Hyundai Motor — на 225 месте, банк KB Kookmin Bank — на 276-м месте, банк Shinhan Bank — на 281-м месте, SK Group — на 313-м месте, сталелитейная компания POSCO — на 323-м месте.