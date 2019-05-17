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Риск банкротства бывшего топ-менеджера «ТНС энерго Нижний Новгород» не снят

Экономика

Суд отклонил первый иск, но решение ещё может быть обжаловано. Также впереди слушания по двум аналогичным заявлениям

Нижний Новгород, 17 мая 2019, 06:02 — REGNUM  Арбитражный суд Нижегородской области отказал в признании банкротом бывшего управляющего директора ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» Василия Ситдикова. Решение суда пока не изготовлено, не вступило в законную силу и может быть обжаловано, а впереди слушания ещё по двум аналогичным заявлениям, в том числе и от самого ПАО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, бизнесмен Василий Ситдиков, в разные годы выступавший соучредителем восьми юрлиц в трёх российских регионах и одной компании в Черногории, покинул пост управляющего директора основного поставщика электроэнергии региона ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» после скандала, связанного с уголовным делом по неуплате налогов на крупную сумму. Дело было возбуждено в 2016 году и прекращено после возмещения ущерба бюджету, который заявлялся в размере 2 млрд рублей. Примечательно: в мае 2019 года следователи снова возбудили уголовное дело по той же статье. Фигурантами являются «неустановленные лица из числа руководства ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород». Следователи считают, что в 2012 году эти лица подписали с ПАО ГК «ТНС Энерго» договор, которым передали последнему полномочия единоличного исполнительного органа, также дав возможность заключать от имени нижегородского подразделения сделки купли-продажи электроэнергии. СУ СК РФ по Нижегородской области в официальном сообщении уточнило, что обе компании являются взаимозависимыми лицами, и этот договор использовался для получения необоснованной налоговой выгоды. Ущерб в виде не исчисленных и не уплаченных налогов за 2014−2016 годы превысил 1 млрд рублей. В компаниях прошли обыски, расследование продолжается.

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15 мая 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск о банкротстве Василия Ситдикова, поданный Сергеем Бахтиным ещё в октябре 2018 года. В ходе судебных слушаний в процесс вступила Елена Ситдикова, предъявившая претензии на сумму более 1,139 млрд рублей. Также за это время выяснилось, что бывший топ-менеджер ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2018 году выехал в Черногорию, где организовал собственный бизнес — общество по компьютерному программированию (DOO «DS SOLUTION»).

В рамках дела о банкротстве Василия Ситдикова ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» подало ходатайство о вступлении в качестве заявителя, аналогичные требования поступили и от Елены Ситдиковой, зарегистрированной в Московской области. По этим заявлениям заседания суда назначат в порядке очерёдности. Таким образом, несмотря на отказ в удовлетворении требований Сергея Бахтина, риск банкротства для Василия Ситдикова не снят — впереди слушания по искам ещё двух кредиторов.

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Банкротство физических лиц
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