Риск банкротства бывшего топ-менеджера «ТНС энерго Нижний Новгород» не снят

Нижний Новгород, , 06:02 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отказал в признании банкротом бывшего управляющего директора ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» Василия Ситдикова. Решение суда пока не изготовлено, не вступило в законную силу и может быть обжаловано, а впереди слушания ещё по двум аналогичным заявлениям, в том числе и от самого ПАО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Бывшего топ-менеджера «ТНС энерго НН» могут обанкротить

Напомним, бизнесмен Василий Ситдиков, в разные годы выступавший соучредителем восьми юрлиц в трёх российских регионах и одной компании в Черногории, покинул пост управляющего директора основного поставщика электроэнергии региона ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» после скандала, связанного с уголовным делом по неуплате налогов на крупную сумму. Дело было возбуждено в 2016 году и прекращено после возмещения ущерба бюджету, который заявлялся в размере 2 млрд рублей. Примечательно: в мае 2019 года следователи снова возбудили уголовное дело по той же статье. Фигурантами являются «неустановленные лица из числа руководства ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород». Следователи считают, что в 2012 году эти лица подписали с ПАО ГК «ТНС Энерго» договор, которым передали последнему полномочия единоличного исполнительного органа, также дав возможность заключать от имени нижегородского подразделения сделки купли-продажи электроэнергии. СУ СК РФ по Нижегородской области в официальном сообщении уточнило, что обе компании являются взаимозависимыми лицами, и этот договор использовался для получения необоснованной налоговой выгоды. Ущерб в виде не исчисленных и не уплаченных налогов за 2014−2016 годы превысил 1 млрд рублей. В компаниях прошли обыски, расследование продолжается.

Читайте также: Нижегородское «ТНС Энерго» подозревается в неуплате 1 млрд рублей налогов

15 мая 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск о банкротстве Василия Ситдикова, поданный Сергеем Бахтиным ещё в октябре 2018 года. В ходе судебных слушаний в процесс вступила Елена Ситдикова, предъявившая претензии на сумму более 1,139 млрд рублей. Также за это время выяснилось, что бывший топ-менеджер ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2018 году выехал в Черногорию, где организовал собственный бизнес — общество по компьютерному программированию (DOO «DS SOLUTION»).

В рамках дела о банкротстве Василия Ситдикова ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» подало ходатайство о вступлении в качестве заявителя, аналогичные требования поступили и от Елены Ситдиковой, зарегистрированной в Московской области. По этим заявлениям заседания суда назначат в порядке очерёдности. Таким образом, несмотря на отказ в удовлетворении требований Сергея Бахтина, риск банкротства для Василия Ситдикова не снят — впереди слушания по искам ещё двух кредиторов.