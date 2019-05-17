Денег на выплаты хватит всем: Союз автостраховщиков успокоил клиентов НАСКО

Казань, , 05:22 — REGNUM Обязательства лишённого лицензий с 15 мая 2019 года АО «Национальная страховая компания «Татарстан», перешедшие к Российскому Союзу Автостраховщиков, составляют около 7 млрд рублей. В объединении подсчитали потенциальный объём компенсационных выплат, который оказался сопоставим с годовым резервом, но клиентов АО успокоили, отметив, что «средств, безусловно, хватит для выплат всем потерпевшим», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 14 мая 2019 года приказом ЦБ РФ у учреждённого в Татарии в 1996 году АО «Национальная страховая компания «Татарстан» (НАСКО) отозвали лицензии, приведя в качестве обоснования неоднократные нарушения профильного законодательства. Приказ вступил в силу с 15 мая. Сама же компания заявила, что не имеет на эту дату каких-либо действующих предписаний по финансовой устойчивости со стороны регулятора. Для страховщика, имевшего свыше 130 филиалов по России, ввели временную администрацию, которая будет работать в ближайшие полгода. Договоры страхования и перестрахования, оформленные компанией, прекратят своё действие спустя 45 дней с даты вступления в силу приказа регулятора, то есть после 29 июня. Исключение: договоры страхования и договоры перестрахования по тем видам услуг, по которым выплаты производят за счет средств профессиональных объединений страховщиков. Компенсационные выплаты по возмещению ущерба по полисам ОСАГО будет производить Российский союз автостраховщиков (РСА).

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В РСА уже подсчитали, что выплаты по обязательствам НАСКО на сумму около 7 млрд рублей, сопоставимы с суммой, что поступает в резерв компенсационных выплат за год. Последний показатель составляет порядка 6 млрд рублей, но на начало апреля 2019 года в резерве объединения имеется 14,6 млрд рублей.

«Средств, безусловно, хватит для выплат всем потерпевшим. Тем не менее мы надеемся, что собственники страховщика не допустят некорректного ухода компании с рынка и она не будет уклоняться от исполнения принятых на себя обязательств», — заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в официальном комментарии.

Уфимцев также отметил, что союз «готов содействовать правоохранительным органам в решении вопросов, связанных с «НАСКО».

По данным РСА, на дату отзыва лицензии у АО «Национальная страховая компания «Татарстан» было 1 053 действующих договора ОСАГО.