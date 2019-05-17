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Чистый отток капитала из РФ удвоился

Экономика

По итогам первых четырёх месяцев года

Москва, 17 мая 2019, 02:44 — REGNUM  В 1,9 раза по сравнению с прошлым годом вырос чистый вывоз из РФ капитала частным сектором за первые четыре месяца 2019 г., сообщает Бак России.

Уточняется, что с января по апрель включительно показатель равен $34,7 млрд, тогда как год назад он составлял $18,5 млрд. По мнению аналитиков ЦБ, эта тенденция объясняется ростом чистого приобретения иностранных активов банковским сектором. И это — на фоне снижения внешних обязательств.

Также указано, что российские международные резервы увеличились за указанный срок на $21,7 млрд — из-за приобретения валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления денег от размещения суверенных российских ценных бумаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд. За первые три месяца 2019 г. он составил $25,2 млрд.

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