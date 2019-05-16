Уголовное дело против руководства «Ижавиа» прекращено

Ижевск, , 23:34 — REGNUM Уголовное дело, которое было возбуждено в январе 2019 ода в отношении руководства АО «Ижавиа», прекращено. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Мы знаем, кто инициировал уголовное дело. Уголовное дело прекращено, а Росавиация нам продлила лицензию — авиакомпания работает в обычном режиме. Мы поддерживаем еженедельный контроль для безопасности», — сказал Бречалов.

В то же время он отметил, что для реализации хабовой схемы, которую не удалось организовать в ноябре-декабре, необходимо привлечь более современные воздушные суда для выполнения полетов, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

"Ситуация сложная — нам нужно найти или инвесторов, или деньги, чтобы подписать «Эмбраеры» или «Боинги», — отметил глава Удмуртии и добавил, что в настоящее время собирается экспертное мнение и направляется в Росавиацию. — Если они нам документы акцептуют, то мы рискнем, чтобы сохранить авиакомпанию».

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По его словам, реконструкция здания аэропорта Ижевска и взлетно-посадочной полосы начнется после того, как будет подготовлен прогноз по трафику на ближайшие 5 лет.

«В этом году мы получаем 65 млн рублей на начало проектирования взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем будем стремиться, чтобы с 2024 года нам сокращали время на реализацию проекта, но технологически это сложно осуществить без закрытия аэропорта. Ключевая задача решена, нам нужно держаться программы. Мы провели переговоры с потенциальными инвесторами на сам аэропортовый комплекс. Мы посчитали, что готовы и сами реализовать проект», — уверен глава республики, но без прогноза по трафику строительство не начнется.

«3,6 млрд рублей по федеральной программе на взлетно-посадочную полосу и примерно 3,3 млрд рублей мы готовы тратить на сам комплекс, выездные пути и гостиницу. Сразу скажу, что письмо с просьбой дать статус международного терминала я направил — шансы хорошие. Это будет зависеть от решения этих двух элементов», — подытожил Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе в отношении должностных лиц авиакомпании «Ижавиа» было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») из-за задержек рейсов по маршрутам Самара-Сочи и Самара-Симферополь, которые повлекли задержки вылетов еще 13 авиарейсов. В ходе проверки было установлено, что рейсы были задержаны из-за несвоевременной оплаты перевозчиком горюче-смазочных материалов в конце декабря, а резервные суда авиакомпания не представила. Более чем 900 пассажиров прибыли в пункты назначения с 10-часовым опозданием.

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Разговоры о необходимости реконструкции аэропорта Ижевска велись еще в 2016 году, вопрос получения статуса международного аэропорта обсуждался еще раньше. Планировалось, что обновленный аэропорт будет полностью готов к 100-летнему юбилею знаменитого оружейника Михаила Калашникова в 2019 году.