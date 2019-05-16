Удмуртия будет повышать производительность труда в рамках нацпроекта

Ижевск, , 23:09 — REGNUM Удмуртия вошла в число 20 пилотных регионов, где будут реализовать национальный проект повышения производительности труда. На семинаре для предприятий отрасли промышленности по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» выступили замглавы Минэкономразвития РФ Петр Засельский и генеральный директор АНО «ФЦК» (Федеральный центр компетенций) Николай Соломон, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По словам Засельского, задачей национального проекта является повышение производительности труда на 5% ежегодно. Предприятия-участники нацпроекта смогут привлекать льготные займы под 1%, на сумму от 50−300 млн рублей на срок не более пяти лет. Для участников программы открыта возможность обучения на безвозмездной основе своих представителей навыкам и методикам бережливого производства для дальнейшего внедрения на предприятии.

Глава ФЦК уточнил, что всего под критерии проекта подходит 109 региональных предприятий.

«Мы предполагаем, что 77 компаний примут участие в течение четырех-пяти лет, на 36 предприятиях будут работать специалисты ФЦК, помогая перенимать опыт. Это один из редких видов поддержки, когда государство выделяет средства не в виде живых денег, но в виде профессионального ресурса, ФЦК и партнёров», — отметил он.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что производительность труда — первый критерий успеха при выходе предприятий на конкурентный рынок. Он заверил, что участие предприятий в нацпроекте не повлечет массового сокращения персонала.

«Вчера был на «Ижевском заводе тепловой техники». У них план: каждый год от 3 до 7% за счёт повышения производительности снижать издержки. К чему это приведёт? Берём 100 единиц продукции, сокращение издержек и высвобождение трёх, например, человек, но у них больше добавленная стоимость и прибыль. Они вчера объявили планы по расширению производства, а это влечёт плюс 200 рабочих мест. Даже если предприятие не расширяется, но платит государству больше налогов, у нас появляется возможность вкладывать средства в экономику и программы развития и поддержки бизнеса. Это прямая связь», — пояснил глава республики.

В свою очередь вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал о мероприятиях для повышения производительности труда в органах госвласти.

«В Правительстве внедрены рацпредложения, действует электронный документооборот, за счёт которого мы сэкономили порядка 100 млн рублей. Мы, конечно, не создаём готовую продукцию, но за счёт этого проекта и «Цифровой экономики» синхронизируем действия и повысим свою эффективность наряду с промышленными предприятиями региона», — надеется Свинин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, производительность труда в России находится на уровне 80-х годов XX века, такой, какая она была в те годы в странах «большой семерки».

Он отметил, что средняя выработка одного работающего в России составляет примерно $23 в час. Причем, например, в Турции этот показатель в полтора раза выше, в США — в три.

При этом, полагает Кудрин, рост производительности труда входит в число ключевых факторов, которые влияют на рост внутреннего валового продукта.