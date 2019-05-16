Польша, Франция, Италия: бум радикализма из-за депрессивных территорий

Мадрид, , 22:46 — REGNUM «Три города, три страны и один и тот же призрак — волна радикального национализма, пересекающая континент». Корреспонденты испанского издания El Pais побывали в трех населенных пунктах, готовых проявить на европейских выборах 26 мая свои симпатии к популизму — в Бокере (Франция), Терни (Италия) и Януве-Любельском (Польша), исследуя феномен «недовольной Европы».

«На одних выборах за другими популистские и ультраправые формирования отвоевывают себе пространство, которое казалось немыслимым всего десятилетие назад. Нет единого для всех фактора, который объяснял бы этот бум, зато есть повторяющиеся модели», — пишет испанское СМИ. Оно приводит слова преподавателя экономической географии из Лондонской школы экономики Андреса Родригеса-Позе о «мести не имеющих значения мест».

Речь идет о территориях, переживающих длительные периоды экономического упадка, перемены в производственной структуре после сильного промышленного спада. Кроме того, это места, развитие которых за последние десятилетия не смогло изменить условие, реальное или предполагаемое, требующее от них оставаться в стороне от интересов экономической, политической и социальной власти. Территориальный фактор может способствовать расцвету евроскептицизма и радикального национализма, включая в себя нечто большее, чем личная ситуация избирателей.

В городе Бокер на юге Франции ультраправые настроения стали нормой. На фасаде местной мэрии висят три флага, как во многих других муниципалитетах, однако ни флага региона, ни флага ЕС среди них нет. Все три одинаковы — французский триколор. «Франция должна быть превыше всего. Именно Франция должна решать за Францию. Не Евросоюзу выбирать, что здесь нужно делать. Европейский флаг выглядит очень скверно на фасаде мэрии», — такова «доктрина Санчеса», Жюльена Санчеса, мэра этого бедного городка с 16 тысячами жителей. 36-летний Санчес является восходящей звездой ультраправого «Национального фронта», год назад переименованного Марин Ле Пен в «Национальное объединение».

Итальянский Терни — индустриальный город, когда-то бывший бастионом левого движения. Сейчас он управляется радикальной правой партией Маттео Сальвини и является главной стартовой площадкой для завоевания остальной части Италии и Европы. Город со 110 тысячами жителей переживает экономический упадок: раньше на его основном предприятии работало 12 тысяч человек, теперь — меньше 2 400. «Здесь 80% людей голосовало за левых. Сейчас на фабрике голосуют за «Лигу», — сказал корреспонденту El Pais рабочий по имени Пика, чей отец тоже был рабочим.

Янув-Любельский — один из оплотов партии «Право и справедливость» на юго-востоке Польши. Здесь крупные проекты, финансируемые европейскими фондами, уживаются с бумом национализма, перемешанного с ностальгией по прошлому и враждебностью в отношении дальнейшей интеграции в ЕС. Одна из причин — то, что в регионе крайне силен католицизм, хотя на первом плане также находятся экономические факторы.