Четверг, 16 Мая 2019 года
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ФАС обвинила «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства

Экономика

Ведомство сочло, что сотовый оператор создавал дискриминационные условия для частных компаний

Москва, 16 мая 2019, 22:12 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи «Мегафон» нарушившим закон о защите конкуренции. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в ходе проведённого расследования ФАС установила, что условия договоров, заключавшихся ПАО «Мегафон» с организациями без государственного участия в капитале, «существенно отличаются от условий договоров с организациями с государственным участием в капитале».

«Антимонопольная служба выявила разницу, которая может достигать до 10 раз, то есть компании с государственной долей могли платить в несколько раз меньше, чем частные», — говорится в сообщении.

В ФАС сочли, что данное обстоятельство создаёт дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству.

«В частности, речь идёт о нарушениях при осуществлении банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок SMS-сообщений», — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что антимонопольная служба выдаст «Мегафону» предписание об устранении нарушения, ответственность за них также предусмотрена статьёй 14.31 КоАП.

В пресс-службе «Мегафона» заявили ТАСС, что компания «неукоснительно соблюдает законодательство и не нарушает антимонопольных норм». Сотовый оператор не согласен с решением ФАС и после изучения мотивировочной части намерен обжаловать его.

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Борьба с монополизацией в экономике
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