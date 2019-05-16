Москалькова: за год поступило 1,6 тыс. обращений по защите трудовых прав

Казань, , 20:56 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела в Казани заседание Совета уполномоченных по правам человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе омбудсмена. Темой заседания в этом году стала «Защита трудовых прав граждан».

Москалькова, выступая с докладом, отметила, что о наличие проблем в сфере трудовых отношений свидетельствуют протестные акции: в 2018 году — 229, в 2019 году — 39. При этом она констатировала, что в России проводится последовательная политика по повышению гарантий трудовых прав.

В частности, повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. В рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Старшее поколение», рассчитанный до 2024 года. Принята правительственная программа бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года.

Кроме того, в 2018 году существенно скорректирована судебная практика по трудовым спорам. Запрещается взыскивать с работника полученные страховые выплаты, в свою очередь он имеет право получать денежную компенсацию при увольнении за все неиспользованные отпуска, а в ряде случаев пропуск срока на обращение в суд работник может объяснить уважительной причиной. В разработке соответствующих документов принимали участие сотрудники аппарата и непосредственно уполномоченный.

В качестве положительной динамики Москалькова отметила сокращение числа коллективных жалоб — в 2017 году каждое десятое обращение было коллективным, в 2018 — каждое седьмое.

При этом аппаратом омбудсмена совместно с прокуратурой оказано содействие в защите трудовых прав 18 729 граждан. По 22 жалобам восстановлены права работников на оплату труда, общая сумма выплаченных средств составила более 56 млн рублей.

«Однако сегодня жизнь выдвигает много новых проблем, определяющих цели и характер нашей правозащитной деятельности в сфере трудовых прав. Назову некоторые», — сказала Москалькова.

Так, в течение трех лет наиболее острым остается вопрос выплаты заработной платы при банкротстве предприятий. В связи с пенсионной реформой встал вопрос соблюдения и защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

Остается актуальной проблема трудоустройства выпускников сузов и вузов, не имеющих практического опыта работы. Не снижается острота проблемы индексации оплаты труда, обеспечение занятости инвалидов.

«Длительное время сохраняет актуальность проблема «серой» схемы оплаты труда. Еще одна важная тема связана с привлечением осужденных к труду. По информации ФСИН России, не были трудоустроены по различным причинам почти 60% осужденных», — добавила Уполномоченный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 маяуполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вместе с омбудсменами 76 регионов страны принимает участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

17 мая в рамках семинара-совещания омбудсмены обменяются опытом и положительными практиками в вопросе рассмотрения обращений, поступивших к ним. В ходе обучающего тренинга предполагается также решение практического задания. Участникам предложат жалобу, которую они должны рассмотреть, подобрав наиболее релевантный нормативно-правовой материал, актуальную судебную практику и выработав правовой алгоритм работы.

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