Россия и Таджикистан обсудили импортно-экспортный потенциал

Душанбе, , 20:26 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 16 мая, встретился в городской резиденции правительства Таджикистана с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, сообщает госинформагентство «Ховар».

"Мы придаём первостепенное значение отношениям стратегического сотрудничества с Россией во всех сферах, особенно в сельскохозяйственном секторе, и надеемся, что это и впредь будет продолжено во благо сторон», — отметил глава Таджикистана.

В ходе встречи Рахмон и Патрушев обменялись мнениями о сотрудничестве России и Таджикистана в сферах садоводства, овощеводства, племенного животноводства и семеноводства. Также они обсудили вопросы импортного и экспортного потенциала двух стран.

Так в настоящее время экспорт фруктов, винограда, овощей и мёда из Таджикистана в Россию составляет свыше 2 млн тонн в год. Однако есть возможности увеличить данный показатель.

Разговор коснулся развития сотрудничества между странами путем создания совместных предприятий по производству упаковочных материалов, строительства холодильных помещений для хранения сельхозпродукции.

По словам Патрушева, на встрече обсуждался вопрос возможности строительства на территории Таджикистана оптово-распределительного центра. Инвестором данного проекта может выступить Россия.

Министр подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждались на данной встрече, будут обязательно реализованы в самое ближайшее время в рамках сотрудничества министерств сельского хозяйства двух стран.

Напомним, что Россия традиционно является основным торговым партнером Таджикистана — по итогам января-апреля 2019 года объем товарооборота между двумя странами оценивается в $332 млн.