«Кризис на Аральском море откладывается, но успокаиваться рано» — мнение

Нур-Султан, , 20:18 — REGNUM «Постепенное высыхание Арала связано с развитием орошения в бассейне моря. Узбекистан не готов отказаться от использования воды впадающих в Арал рек Сырдарьи и Амударьи. Но даже если это и было бы возможно, я не верю в то, что этих объемов хватит для восстановления», — эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана Жумабек Сарабеков, прокомментировал ИА REGNUM заявление президента Касым-Жомарт Токаева по Аральскому морю.

Собеседник редакции отметил, что заявление президента Казахстана было сделано во время визита в Кызыл-Ординскую область Казахстана.

«Сейчас начинается предвыборная агитация, и кандидаты ездят в командировки по регионам. У каждого региона своя специфика. В данном случае, аральская проблематика занимает одно из первых мест в повестке дня Кызылординской области. Поэтому внимание главы государства к этому вопросу целесообразно по двум причинам — контроль за решением проблемы и предвыборная агитация», — считает он.

По мнению аналитика, помимо чисто климатических факторов, существуют и экономические и социальные аспекты проблемы Малого Арала (казахстанская часть Аральского моря — Прим. ИА REGNUM ).

«Ситуация в последние годы демонстрирует позитивные сдвиги. Благодаря строительству Кокаральской плотины уровень Малого моря приближается к своим прежним значениям, в результате чего сокращается уровень соли в воде. Это позволяет развивать рыболовство. Напомню, что в самый пик кризиса в Аральском море не осталось других разновидностей рыбы, кроме камбалы. Сейчас ситуация немного улучшилась, в опресненной акватории Малого Арала водятся уже более 20 видов рыб. Это позволяет восстановить работу перерабатывающих предприятий», — подчеркнул он.

Сарабеков отметил, что объем рыбы в море увеличился в два раза — это позволяет Казахстану экспортировать продукцию. Так, за последние 10 лет объем вылова рыбы в Аральском районе увеличился в более чем 3,6 раза — до 7 тысяч тонн. Благодаря росту рыболовства в Кызылординской области открылись еще четыре дополнительных завода по переработке рыбы.

«С 2018 года начинается реализация второго этапа проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря», направленного на спасение Северного Арала. Кроме того, ведется работа в рамках «Дорожной карты по социально-экономическому развитию Приаральского региона». На ее реализацию выделили 114 млрд тенге (около 2,4 млрд рублей) из бюджета страны. Но и это не все. Казахстан старается привлекать средства международных доноров на решение проблемы Аральского моря. Например, Кокаральская плотина, построенная в 2005 году, появилась благодаря кредитам международных доноров», — рассказал эксперт.

Собеседник напомнил о «наличии сведений о том, что часть Кокаральской плотины разрушается водным потоком».

"Чтобы не потерять объем воды, который накапливался за последнее десятилетие, нужно провести ремонт. Кстати об этом и говорил в ходе визита в область президент Токаев. Что касается работы над всем комплексом имеющихся проблем — то программы финансируют как международные структуры, так и государство. Мы стараемся привлекать как можно больше внимания к решению аральского кризиса», — пояснил он.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация такова, что, «к сожалению, о полном восстановлении Аральского моря говорить не приходится».

"Если быть реалистом, то перспектив и предпосылок этому нет. Постепенное высыхание Арала связано с развитием орошения в бассейне моря. Узбекистан не готов отказаться от использования воды впадающих в Арал рек Сырдарьи и Амударьи. Но даже если это и было бы возможно, я не верю в то, что этих объемов хватит для восстановления».

Аналитик считает, что «сложно рассчитывать на стабильное развитие Приаралья, если например, казахстанская часть будет восстанавливаться, а в узбекистанской будет наблюдаться негативная динамика».

"Вопрос экологии — это общая проблема. Необходимо, чтобы и Ташкент и Нур-Султан продолжили работу в этом направлении и добились стабилизации ситуации», — подытожил Жумабек Сарабеков.

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