Иркутские медработники опровергают «радужный» доклад губернатора

Иркутск, , 19:26 — REGNUM Медицинские работники Иркутской области не согласны с выводами губернатора Сергея Левченко о росте доходов в учреждениях здравоохранения. Как сообщает ИА «Иркутск сегодня», на имя уполномоченного по правам человека по Иркутской области Виктора Игнатенко и Законодательное собрание региона поступило коллективное письмо от представителей терапевтического, хирургического, травматологического, урологического, гинекологического и других отделений Усть-Илимской городской больницы, в котором медработники заявляют о снижении стимулирующих выплат.

О том, что Иркутская область находится на втором месте среди регионов Сибирского федерального округа по росту зарплат бюджетникам, Сергей Левченко заявил в апреле в рамках своего ежегодного отчёта перед Заксобранием. Он заявил, что зарплаты работников здравоохранения выросли почти на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Однако, как пишет «Иркутск сегодня» со ссылкой на коллективное письмо, параллельно с формальным ростом окладов происходит существенное сокращение дополнительных выплат. Например, для медсестер хирургического отделения выплаты за работу в ночные смены сократились со 100−50% до 50−20%, за непрерывный стаж — с 30 до 20%. «На бумаге получается рост окладов, как того требуют «майские указы» и решение Конституционного суда. Но фактически никакого роста зарплат у медсестёр нет», — делают выводы журналисты издания.

На то, что официальные данные не соответствуют реальному положению дел в иркутском здравоохранении, в марте 2019 году указывал и региональный уполномоченным по правам человека Виктор Игнатенко. Ситуацией с соблюдением трудовых прав медработников он уделили особое внимание в своём ежегодном докладе.

Игнатенко, в частности, делает вывод о том, что формальный рост зарплат произошёл в том числе за счёт фактического уничтожения младшего медицинского персонала. По его данным, за 2018 год в больницах Приангарья было сокращено 3 376 ставок, в 17 из 136 лечебных учреждениях нет ни одной санитарки, а во всех организациях первичного звена здравоохранения вообще отсутствуют в штатном расписании ставки младшего медицинского персонала. «Это противоречит заявленному смыслу государственной социальной политики», — отмечает омбудсмен.

Так, например, в Казачинско-Ленской районной больнице «работодателем вместо сокращенных должностей санитаров были введены новые должности «буфетчица» и «уборщик производственных помещений» с вменением последним функциональных обязанностей младшего медицинского персонала, что является грубым нарушением действующего социально-трудового законодательства». В Иркутской городской клинической больнице №3 младший медперсонал был переведён в категорию «прочие рабочие». Несогласных с таким переводом попросту увольняли.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, Игнатенко указывает на то, что без учета совместительства заработная плата медицинских работников области не достигает установленных значений целевых показателей. Но и с этим учётом целевые показатели были достигнуты лишь в 14 муниципальных образованиях области.

Напомним также, что активисты Общероссийского народного фронта в сентябре 2018 года выявили катастрофическую нехватку узких специалистов в учреждениях здравоохранения Иркутской области. В частности, выяснилось, что на одного уролога в регионе приходится 35 000 жителей.