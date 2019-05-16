На Тамбовщине переселят граждан из аварийного жилья за 119 млн рублей

Тамбов, , 18:55 — REGNUM В Тамбовской области в этом году на переселение граждан из аварийного жилья будет потрачено 119,06 млн рублей, из которых 87,77 млн рублей — федеральные средства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Регион добавит к ним 31,29 млн рублей в порядке софинансирования.

15 мая, правление государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — одобрило заявку Тамбовской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019−2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Согласно одобренной заявке, Тамбовская область получит из средств Фонда ЖКХ 87,77 миллиона рублей. В порядке софинансирования регион добавит 31,29 млн рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 212 человек из 83 аварийных жилых помещений общей площадью 2,76 тыс. кв. метров на территории четырех муниципальных образований — городов Тамбов, Моршанск, Мичуринск, Котовск.

«Любые успехи в экономике, сельском хозяйстве, культуре, социальной сфере сводятся на нет, если в ЖКХ непорядок. Уют в домах — это крайне важно», — отмечает губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда он уделяет особое внимание. Благодаря чему, в 2016 году Тамбовская область досрочно завершила действующую тогда программу.

За восемь лет (с 2009 по 2016 годы) в регионе удалось расселить все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, а это — 74,07 тыс. кв. метров. Были обеспечены комфортные и безопасные условия проживания 2 108 семей (5 020 человек).

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» стал составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Новая региональная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда рассчитана на шесть лет: с 2019-го по 2024 год. Благодаря ее реализации жилищные условия в Тамбовской области улучшат 1453 человека. Будет расселено около 21,5 тыс. кв. метров жилья.