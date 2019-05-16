Российские «Россети» вновь вошли в ТОП глобальных компаний журнала Forbes

Москва, , 18:44 — REGNUM Группа компаний «Россети» включена журналом Forbes в тысячу крупнейших публичных компаний мира. Энергетический холдинг занял 727 строчку глобального рейтинга Forbes Global 2000. Компания «Россети» единственный в ТОП-1000 представитель российского электроэнергетического сектора, который в настоящее время существует в условиях тарифного и законодательного регулирования.

Всего в списке за этот год представлено 22 российские компании. «Газпром», «Лукойл», Сбербанк и «Роснефть» вошли в первую сотню рейтинга. В первую тысячу, помимо «Россетей», вошли банк ВТБ, занявший 471 позицию, «Транснефть» и «Татнефть» на 386 и 524 месте соответственно. Металлургический гигант «Северсталь» немного уступил «Россетям», заняв 925 строчку в мировом рейтинге.

Во второй тысяче рейтинга Forbes Global представлены «Интер РАО» (1189-е место), Магнитогорский металлургический комбинат (1237), «Алроса» (1327), «Магнит» (1370), АФК «Система» (1467), Московская биржа (1704), Московский кредитный банк (1837), Объединенная авиастроительная корпорация (1895), «Русгидро» (1957).

К сожалению, по итогам года три компании из России — Polyus Gold, «Аэрофлот» и «Уралкалий» — покинули глобальный рейтинг Forbes.

Возглавляет список крупнейших компаний мира вот уже седьмой раз подряд китайский банк ICBC, стоимость активов которого оценивают в 4 триллиона долларов. Среди крупнейших американских компаний такие, как JP Morgan Chase, Bank of America и Apple. Всего же в рейтинге Forbes Global 2000 представлены компании из 61 страны мира.