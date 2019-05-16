Японский индустриальный парк построят в Ульяновской области

Ульяновск, , 18:23 — REGNUM В Ульяновской области в рамках международного форума «Японская Весна на Волге» состоялась церемония закладки первого камня в основание японского индустриального парка. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и глава региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В ходе церемония открытия было отмечено, что активно развивается экономическое, гуманитарное, культурное сотрудничество между сторонами.

«Нам доверяют японские промышленные корпорации и крупный бизнес. Мы достигли таких значительных успехов в нашем взаимодействии, что решили создать единую инфраструктуру деловых контактов, центром которой станет индустриальный парк. Это будет зона размещения производств японских компаний на особых условиях и развития кооперации с российскими партнёрами. Учитывая опыт и компетенции региона в машиностроении, сфокусировать внимание планируется именно на этой сфере промышленности. Наши зарубежные коллеги возьмут на себя общее управление парком, продвижение его за рубежом и привлечение новых резидентов. А мы займёмся созданием комфортных условий для работы парка. Кроме того, регион продолжит активно сотрудничать с резидентами в вопросах подготовки кадров как для отдельных предприятий, так и для целых отраслей промышленности», — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Господин Тоёхиса Кодзуки отметил большую роль региона в выстраивании отношений между Японией и Россией. По его словам, стоит задача «активизировать контакты между регионами», и в «этом плане Ульяновск занимает очень важное место в контексте японско-российского сотрудничества».

"Сейчас здесь готовится новый промышленный парк, где смогут разместиться японские компании. Такой подход, думаю, может быть очень успешным», — отметил посол.

Индустриальный парк расположится на территории промышленной зоны «Заволжье» и будет сформирован с учетом специфики делового менталитета страны Восходящего Солнца и потребностей бизнеса.

Директор представительства Японского бизнес-клуба в России Кунио Окада отметил, что для новых инвесторов из Японии очень важно наличие в регионе уже действующих японских предприятий, и в Ульяновской области они есть, что позитивно влияет на принятие решения об инвестировании.

Исполнительный директор Корпорации развития региона Игорь Рябиков подчеркнул, что в настоящее время в России подобных парков нет, а идея строительства появилась после посещения бизнес-парков Японии. По его словам, японские индустриальные парки другие: по количеству и видам предоставляемых сервисов, по плотности парков.

«Когда японский средний бизнес приходит в страну, надо обеспечивать для него более понятные условия, поэтому мы решили создать небольшой индустриальный парк в нашем регионе. За помощью мы обратились к экспертам по отношениям с Японией — Исследовательскому институту Номура, специалисты которого разработают для нас концепцию, скажут, каким он должен быть. Сейчас мы проводим внутренние исследования: описываем площадки региона, собираем информацию по кадровому потенциалу с прогнозом его развития в ближайшие 5−7 лет. Далее передадим данные японской стороне, которая проведёт опрос достаточно широкого круга японских компаний. В 2019 планируется подготовить концепцию индустриального парка, на следующем этапе начнется работа по поиску управляющей компании», — рассказал Рябиков.

Напомним, меморандум о сотрудничестве по проекту подписали Губернатор Сергей Морозов и партнёр «Исследовательский институт Номура, Лтд» Токио Акира Ивата в рамках делового визита в Токио в ноябре прошлого года.

Акира Ивата отметил осторожность, с которой японские компании выходят за рубеж. По его словам, «особенностью японского бизнеса является то, что компании, рассматривая возможность инвестирования за границу, очень осторожно подходят к вопросам возможных рисков». Изучают, насколько местные власти готовы оказывать содействие в управлении рисками, реагировать на новые инициативы.

«Администрации Ульяновской области удалось показать эффективность в управлении рисками. Четыре крупные японские корпорации инвестировали в регион, создали здесь современные предприятия. Область победила в острой конкурентной борьбе. В этом большая заслуга губернатора Сергея Ивановича Морозова, выстроившего доверительные отношения с партнерами. Но я считаю, что на сегодняшний день возможности, которые имеет российский рынок, и в целом информация о России не так подробно распространена в Японии. Это слабая сторона и ее нужно как-то преодолевать. Если с этим удастся справиться, то тогда успешно получится реализовать новый проект японского индустриального парка», — прокомментировал зарубежный партнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области стартовал третий международный форум «Японская Весна на Волге». В рамках программы первого дня заложен камень в основание японского индустриального парка на территории промышленной зоны «Заволжье», прошло заседание российско-японского инвестиционного клуба, зарубежная делегация посетила ульяновское предприятие «Исузу Рус». В завершение в Ленинском Мемориале прошел бесплатный концерт для жителей и гостей города с участием музыкантов из страны Восходящего Солнца.

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