В Ульяновской области принята программа перспективного развития энергетики

Ульяновск, , 17:59 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о перспективном развитии электроэнергетики региона на 2020−2024 годы. Документ разработан для реализации государственной политики в этой сфере и в соответствии с постановлением правительства России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Основной целью утверждения схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области является развитие сетевой инфраструктуры и удовлетворение спроса на электрическую энергию на долгосрочную перспективу. Глава региона Сергей Морозов подчёркивает, что «это важнейший документ, в котором отражены планы развития энергосистемы Ульяновской области в долгосрочной перспективе».

«Надёжная и бесперебойная работа энергетического комплекса зависит от скоординированного планирования строительства объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей. Социально-экономическое положение региона также напрямую связано с развитием электроэнергетики, эффективным взаимодействием между субъектами этой сферы, потребителями электрической энергии и инвесторами. И, конечно, самое важное — реализация этого проекта позволит обеспечить надежное электроснабжение Ульяновской области», — сказал Сергей Морозов.

В связи с ростом промышленного производства, развитием жилищного строительства, электрификацией садоводческих товариществ и участков, выделенных для многодетных семей, прогнозируемый объём потребления электроэнергии в Ульяновской области в 2024 году увеличится и составит 6044 млн кВт/час (103,4% по сравнению с 2018 годом). Среднегодовой прирост потребления электрической энергии за 2019−2024 годы составит 0,56%. Объем необходимой электроэнергии будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых объектов по ее производству.

Документ о перспективном развитии электроэнергетики региона на 2020−2024 годы подтверждает лидерские позиции Ульяновской области среди регионов в сфере развития возобновляемой энергетики, говорят областные власти. В настоящее время в регионе введен в эксплуатацию ветропарк общей установленной мощностью 85 МВт. Утвержденная программа перспективного развития электроэнергетики предполагает начало строительства в 2019 году объектов ветроэнергетики суммарной мощностью 75 МВт, в 2020 году — возведение ветроэлектрических станций (ВЭС) суммарной мощностью 36 МВт, в 2021 году — строительство ВЭС суммарной мощностью 200 МВт. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в 2024 году составит 4188,0 млн кВт/час, или 155,6% от уровня 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Ульяновской области на площадке завода Vestas состоялся пуск первого в России оборудования для производства лопастей ветроустановок. Установленная мощность энергооборудования составила 3,6 МВт с возможностью увеличения до 4,2 МВт. Партнерами проекта выступают Vestas, Роснано и консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит корпорация развития региона и наноцентр. Объем инвестиций превысил 1 млрд рублей. Ежегодный объем выпуска продукции достигнет порядка 500 лопастей ВЭУ к 2021 году. Сергей Морозов тогда напомнил, что четыре года назад в регионе «с нуля» создали новую отрасль экономики, стали «первопроходцами в российской ветроиндустрии».

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Министр энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александр Черепан отметил, что для обеспечения надежного энергоснабжения в регионе будет реализован ряд проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше. Среди них — строительство подстанции 110 кВ Новая в Сенгилеевском районе, строительство заходов ВЛ 110 кВ Кремёнки — Сенгилей на подстанцию 110 кВ Новая, реконструкция подстанции 110 кВ Восточная в Ульяновске. В рамках реконструкции электросетевых объектов напряжением 220 кВ планируется провести реконструкцию подстанции 220 кВ Кремёнки в Новоульяновске и подстанции 220 кВ Черемшанская в Димитровграде.