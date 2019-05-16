В Калужской области стартовала военно-спортивная игра «Зарница-Орленок»

Калуга, , 17:53 — REGNUM Военно-спортивная игра для школьников «Зарница-Орленок» стартовала 16 мая на базе полевого учебного центра 28-й Гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии стратегического назначения в городе Козельске (Калужская область). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, в игре «Зарнице-Орлёнок» принимают участие 25 команд муниципальных общеобразовательных организаций области.

С приветствием к участникам игры обратились представители отраслевого ведомства, районной администрации, военнослужащие.

В течение двух дней школьники продемонстрируют навыки строевого смотра и знания в медицинской сфере, примут участие в военно-исторической викторине.

Также у школьников будет возможность проявить командную слаженность в пожарно-прикладном спорте, отличиться в точности попадания по мишени в соревновании «Снайпер», пройти армейскую полосу препятствий и сдать нормы ГТО.

Военно-спортивная игра для школьников «Зарница-Орленок проходит в Калужской области уже в 11 раз.