В Литве началось строительство участка Rail Baltica

Вильнюс, , 17:48 — REGNUM В Литве на участке Каунас — Палемонас началось строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica. Об этом сегодня, 16 мая, сообщило «Sputnik Литва» со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Литвы.

На отрезке реконструируют 15 километров железнодорожных путей, а вблизи жилых домов будут установлены шумопоглощающие заграждения. Станции в Каунасе и Палемонасе будут огорожены забором. Планируется, что работы завершатся в конце 2020 года.

После соединения Каунасского интермодального терминала с польской железнодорожной сетью Каунас станет центром распределения грузов, которые будут проходить по Rail Baltica, сообщили в ведомстве.

«Это укрепит перспективы Rail Baltica как экономического коридора и откроет большие возможности для Каунаса присоединиться к европейской транспортно-логистической сети», — заявил министр транспорта Литвы Рокас Масюлис. Литва видит Польшу как одного из ключевых торговых партнеров.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для проекта Rail Baltica нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали. В связи с этим не раз звучали заявления о том, что Rail Baltica в том числе может использоваться как военная дорога, которая обеспечивала бы оперативной переброс войск НАТО на территории ЕС.

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