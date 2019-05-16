Немцы запустят в Тверской области производство решётчатого настила

Тверь, , 17:47 — REGNUM Немецкая компания Lichtgitter GmbH планирует создать на территории Тверской области производство решётчатого настила — предприятие планируется разметить на территории индустриального парка «Боровлево». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, реализация инвестиционного проекта обсуждалась на встрече губернатора Игоря Рудени с генеральным директором компании Павелом Смиловски, управляющим директором Германом Штенгелем, генеральным директором АО «Лихтгиттер Рус» Александром Горчаковым и директором по развитию Андреем Ореховым 16 мая в рамках деловой программы бизнес-миссии в ФРГ делегации Тверской области.

«В Тверской области есть ряд предприятий, которые осуществляют оцинковку готовой продукции. Эти компании могли бы стать партнерами «Лихтгиттер». Можно создать кооперацию», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на встрече, при реализации первого этапа проекта производственные мощности планируется разместить на площади более тысячи квадратных метров — поставка специализированного оборудования и его монтаж запланированы на лето текущего года. Второй этап проекта предполагает возведение дополнительных двух цехов площадью в тысячу квадратных метров каждый, а также здания административно-бытового корпуса. Всего в проект планируется вложить около 400 млн рублей, его реализация даст региону около 100 новых рабочих мест.

«В Тверской области отличные преференции для инвесторов. Также большой плюс региона — это удобное географическое положение между двух столиц и развитое транспортное сообщение», — подчеркнул генеральный директор АО «Лихтгиттер Рус» Александр Горчаков.

Группа компаний Lichtgitter GmbH входит в число крупнейших изготовителей решётчатых настилов в Европе. Компания имеет три завода в Германии, заводы в Чехии, Словацкой Республике, Республике Болгария и Румынии.

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