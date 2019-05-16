Четверг, 16 Мая 2019 года
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В России обозначили срок начала круглогодичного использования Севморпути

Экономика

По мнению правительства, круглогодичное судоходство по Севморпути начнется в 2035 году

Москва, 16 мая 2019, 17:41 — REGNUM  Круглогодичное торговое судоходство по Северному морскому пути начнётся в 2035 году, при этом масштабы грузооборота превысят 130 млн тонн в год, заявили 16 мая на совещании правительства РФ по обсуждению плана развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года.

По мнению сотрудников Аналитического центра при кабинете министров РФ, к 2024 году грузопоток Севморпути вырастет до 80 млн тонн.

Кроме того, с 2027 года в рамках летнее-осенней навигации будет использоваться вся акватория Севморпути, а в зимне-осеннюю она будет ограничена юго-западной частью Карского моря.

Напомним, по прогнозам учёных, процессы глобального изменениея климата в ближайшие несколько лет могут привести к полному освобождению от льдов всего Севморпути, что сделает его главной морской артерией мира благодаря кратчайшему расстоянию от Азии до Европы.

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Северный морской путь
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