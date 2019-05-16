Немецкая компания хочет вложить в экономику Тверской области 3 млрд рублей

Тверь, , 17:29 — REGNUM Немецкая компания B. Braun Melsungen AG планирует вложить порядка 3 млрд рублей в развитие производства в Тверской области. Об этом говорилось на встрече губернатора Игоря Рудени с представителями компании B. Braun Melsungen AG 16 мая в рамках визита делегации Тверской области в Германию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, на встрече обсуждалась реализация инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса для обеспечения производства расходных материалов для предприятия компании в Твери — в частности, вопросы выбора земельного участка, необходимой инфраструктуры.

«Регион готов оказать компании поддержку в реализации нового инвестиционного проекта и ряд преференций, при условии, что налоги от работы нового предприятия будут поступать в бюджет Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

«Руководство компании «Б.Браун Медикал» считает Тверскую область стратегическим объектов для размещения производственных мощностей», — сказал гендиректор ООО «Б.Браун Медикал» Михаил Петухов.

Представитель компании также предложил сотрудничество в реализации национального проекта «Здравоохранение» по направлению борьбы с онкологическими заболеваниями.

Игорь Руденя поручил областному министерству здравоохранения более комплексно подойти к развитию отношений в этой сфере с тверским представительством компании.

B.Braun Melsungen AG входит в число крупнейших в мире поставщиков медицинской и фармацевтической продукции широкого спектра действия для лечебных учреждений. В 2008 году приобрела завод по производству инфузионных растворов ООО «Гематек» в Твери, где в 2012 году осуществлен запуск новой производственной линии. Инвестиции составили 1,3 млрд рублей. Сейчас предприятие мощностью 38 млн флаконов в год работает круглосуточно, на заводе трудоустроено 250 человек. Ежегодные отчисления в бюджет региона составляют более 30 млн рублей.

Обсуждаемый инвестпроект предполагает возведение производственно-логистического комплекса Capacity Extension Tver с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции. Предусмотренный объём инвестиций — порядка 3 млрд рублей, будет создано 300 рабочих мест. После выхода предприятия на проектную мощность ожидаемый объём налоговых отчислений в консолидированный бюджет Тверской области составит более 86 млн рублей.