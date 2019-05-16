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Международные резервы России за неделю выросли на $2,9 млрд

Экономика

Объём международных резервов страны достиг $494,7 млрд

Москва, 16 мая 2019, 17:22 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию на 10 мая составил $494,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 3 мая международные резервы страны составляли $491,8 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $2,9 млрд, или на 0,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост резервов произошёл в результате «совокупного положительного влияния поступлений по операциям «валютный своп» от банков-резидентов, переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало мая в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $390,58 млрд, специальные права заимствования — $6,72 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,78 млрд, монетарное золото — $90,01 млрд.

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Макроэкономика России
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