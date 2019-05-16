Ящик Пандоры потребительского кредитования ЦБ РФ открыл сам – Хазин

Москва, , 17:06 — REGNUM Центральный банк наконец-то понял, что в России с потребительским кредитованием что-то идёт не так, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, сообщившего, что Центробанк насторожили темпы роста потребительского кредитования в РФ.

«Ящик Пандоры действительно открыл сам Центральный банк, — сказал Хазин. — Но нужно понимать, что они действовали в рамках американской и западноевропейской логики. То есть они оценивали объём задолженности домохозяйств по сравнению с ВВП по американским стандартам, объём потребительского кредитования по американским стандартам и так далее и тому подобное».

Не учитывал же Банк России, по мнению Хазина, два обстоятельства.

«От большого ума, вероятно. Во-первых, ставки, которые у нас сильно выше, чем в США, и то, что наша статистика не совсем адекватно отражает реальность, — сказал экономист. — Кроме того, нужно учесть, что есть люди, которые верят власти и считают, что ситуация улучшится, а потому и берут потребительские кредиты под будущие доходы, которых не будет. Другая категория — это те, у кого есть реально неотложные потребности. Например, нужно собирать детей в школу. Сочетание всех трёх факторов дало результат, который вызвал у Центрального банка не то что бы оторопь, но понимание того, что что-то идёт не так. Теперь они спохватились».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Тулина, Банк России настораживают темпы роста потребительского кредитования.

«Есть угрозы того, что это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков», — сказал Тулин.

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