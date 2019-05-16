В Прикамье за чертой бедности живут почти 15% населения

Пермь, , 17:00 — REGNUM В Пермском крае в 2018 году численность населения, имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, составила 390,9 тыс. человек. Доля бедных граждан в общем составе населения — 14,9%, такие данные опубликовал Пермьстат.

Стоит отметить, что по сравнению с 2017 году в процентном отношении доля живущих за чертой бедности осталось неизменной. Однако число нищих граждан сократилось с 392,2 тысяч до 390,9 тысяч.

Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край в 2018 году занимал первое место по величине прожиточного минимума (10 098 рублей) и третье по величине среднедушевого денежного дохода (28 849,2 рубля).

По доле численности населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, Пермский край находится на восьмом месте. Доходы ниже 5 тысяч рублей имели 2,35% населения; от 5 до 7 тыс. рублей — 3,91%.

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