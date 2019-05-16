Четверг, 16 Мая 2019 года
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Литр бензина в России за неделю подорожал на копейку

Экономика

Средняя стоимость литра бензина достигла 43,99 рубля

Москва, 16 мая 2019, 16:55 — REGNUM  Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 6 по 12 мая выросла на одну копейку и достигла 43,99 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр дизельного топлива за этот же период подешевел на две копейки — до 44,99 рубля.

По состоянию на 13 мая средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 41,68 рубля, марки Аи-95 — 45 рублей, марки Аи-98 — 50,77 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 20 центрах субъектов Федерации, в том числе в Кызыле — на 0,9%, в Хабаровске — на 0,6%. Снижение цен на бензин зафиксированов Йошкар-Оле и Симферополе — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились.

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