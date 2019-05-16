Граждане РФ экономят всё больше, а тратят всё осмотрительнее – экономист

Москва, , 16:56 — REGNUM Из-за того, что роста реальных располагаемых доходов фактически не наблюдается, граждане РФ вынуждены переходить на всё более интенсивный режим экономии, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость об апрельском уменьшении среднего чека в РФ на 17 рублей.

«Вообще говоря, мне доводилось встречать оценки экспертов, согласно которым люди даже со средним уровнем доходов сейчас начинают вести очень осмотрительную потребительскую политику, ориентируясь на приобретение товаров, продающихся со скидками, по акциям и так далее», — сказал Колганов. — По всей видимости, именно с такой приспособительной реакцией и связано уменьшение среднего чека».

Экономист подчеркнул, что это не обязательно свидетельствует о том, что общий объём потребления снизился, но определённо говорит о возрастающем стремлении граждан искать товары всё дешевле и дешевле.

«Люди начинают всё более интенсивно искать более выгодные способы удовлетворения своих потребностей, более экономные, — подчеркнул Колганов. — Роста реальных располагаемых доходов населения фактически нет, и это вынуждает людей оптимизировать свои расходы. Средний класс обычно характеризуется достаточно хорошим динамизмом доходов, но сейчас и он вынужден приспосабливаться, как и низкооплачиваемые слои населения. Пусть на другом уровне потребления, но всё же. Не то чтобы они были вынуждены во всём себе отказывать, но приходится крутиться более интенсивно. На совокупный спрос это прямо не влияет, но создаёт ситуацию, когда торговые сети должны будут проводить более гибкую ценовую политику, привлекая клиентуру».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным исследовательского холдинга «Ромир», по итогам апреля 2019 года средний чек показал традиционную отрицательную динамику. За месяц он потерял 17 рублей или 3% относительно мартовского значения и опустился до отметки в 557 руб. И это самое низкое его значение с начала года. Как подчеркивают эксперты «Ромира», даже в январе после декабрьского пика средний чек был выше на 3 рубля.

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