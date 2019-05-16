Вице-премьер Италии предложил платить гражданам не менее 9 евро в час

Рим, , 16:44 — REGNUM Вице-премьера Италии, лидера одной из двух правящих партий — «Движения 5 звезд» — Луиджи Ди Майо не беспокоит снижение котировок итальянских акций на миланской бирже, сказал Ди Майо журналистам в четверг, 16 мая, передает информагентство Askanews.

«Меня беспокоит не снижение котировок, а низкие зарплаты граждан», — сказал Ди Майо. По его словам, его партия готовит закон о введении минимального уровня зарплаты (9 евро в час).

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что значительное снижение котировок акций итальянских компаний на миланской бирже связано с приближением выборов в Европарламент и с тем, что политики делают яркие предвыборные заявления.

По всей видимости, Конте, в частности, подразумевал слова лидера «Лиги» вице-премьера Маттео Сальвини о том, что если ради снижения безработицы с 10 до 5% нужно будет нарушить правила ЕС (дефицит бюджета не более 3% ВВП) или нарастить госдолг, то правительство Италии должно будет на это пойти.

Позже Сальвини сказал журналистам, что не считает проблемой снижение биржевых котировок итальянских акций после этих его заявлений, поскольку если нынешние правила ЕС не являются нормальными, то их надо менять, а не делать вид, что все в порядке.

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