Правительству РФ дано задание пересмотреть строительные нормы и правила

Сочи, Краснодарский край, , 17:13 — REGNUM Поручение рассмотреть вопрос об изменении устаревших строительных норм и правил (СНиПов) и пересмотреть принципы ценообразования в данной сфере, дано президентом России Владимиром Путиным, 16 мая сообщает издание dp.ru

Выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта, Владимир Путин заявил: «Нужно менять устаревшие различные правила и СНиПы, и нужно решить вопрос с ценообразованием».

Первые шаги для разрешения данной проблемы уже сделаны, сообщил президент России: «Я с правительством это обсуждал, поручение есть у правительства, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Медиафоруме Общероссийского народного фронта, проходящем в Сочи, объявлено о запуске нового опроса в мобильном приложении «Народный контроль», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он должен определить насколько активно граждане используют государственные электронные сервисы, и какие при этом возникают проблемы.

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