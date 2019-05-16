Кто «крышует» подпольные казино в Киргизии?

Бишкек, , 16:36 — REGNUM После того, как в Киргизии запретили игровые заведения, букмекерские конторы и тотализаторы, «моментальные лото» и «электронные ставки» — в стране появились «бинарные опционы», которые работают как казино. Об этом заявил депутат Торобай Зулпукаров, выступая на заседании республиканского парламента.

Парламентарий считает, что сейчас такие учреждения не платят налогов, а потому нужно выдавать им лицензии как игровым заведениям, чтобы была польза для государственного бюджета.

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Также он отметил, что подобные заведения получают разрешение на свою деятельность, поскольку им покровительствуют чиновники.

«Кто их «крыша», давайте увидим. Учителя, профессоры и доценты некоторых университетов выдают заключения, что это не казино. Давайте посмотрим на лица батыров, кто выдал лицензии, посмотрим в лицо этим госслужащим. Правительство может полностью остановить это», — подытожил Зулпукаров.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 1 января 2012 года, в Киргизии был введен запрет на деятельность игорных заведений, после чего были официально закрыты все казино и залы игровых автоматов, работавшие на территории республики.

Впоследствии, 13 апреля 2015 года был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

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