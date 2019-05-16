«Швейный бизнес может перебраться из Киргизии в соседний Узбекистан»

Бишкек, , 16:27 — REGNUM Существует вероятность, что швейный бизнес может перебраться из Киргизии в Узбекистан, поскольку последний предоставляет много льгот для текстильной отрасли. Об этом заявил председатель социального фонда Медер Ирсалиев, отвечая на вопросы депутатов республиканского парламента.

«На сегодня нет заметного снижения, но в Узбекистане закон вступил в силу в этом году. Бизнес может туда уйти, есть такой риск», — сказал он и добавил, что киргизстанские власти предпринимают меры для того, чтобы не допустить подобного хода событий.

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В свою очередь депутат Гульшат Асылбаева поинтересовалась у главы соцфонда, как именно будет проводиться вывод в легальное поле подпольных швейных цехов.

«Сейчас правительство предлагает освободить от части налогов 27 предприятий, но что-то мне не совсем ясно, как выйдут из «тени» 200 тысяч работников?», — спросила она.

В ответ на это чиновник сообщил, что если снизить подоходный налог и страховые отчисления юридических лиц, то текстильные предприятия пойдут на укрупнение.

«Сейчас многие наемные работники находятся в «тени». Если мы снизим налоги для предприятий, то работодатели начнут платить налоги за всех. Ведь раньше юридические лица делали отчисления, пока не подняли ставки, а потом ушли в «тень», — пояснил глава соцфонда.

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