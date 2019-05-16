Международные резервы России за неделю выросли почти на 3 млрд долларов

Москва, , 16:23 — REGNUM За неделю с 3 по 10 мая 2019 года международные резервы России выросли на 2,9 млрд долларов США. Такие данные приводит Центральный банк (ЦБ) России.

Так, на 10 мая объем международных резервов составил 494,7 млрд долларов. Неделей ранее этот показатель составлял 491,8 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, за апрель международные резервы РФ выросли на 3,28 млрд долларов, составив на 1 мая 2019 года 491,08 млрд долларов.

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